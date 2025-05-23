Колледж в Городце незаконно повысил тариф на проживание студентов в 12,5 раз

Государственный Городецкий губернский колледж незаконно повысил тариф пяти студентам на проживание в общежитии. Он превышал максимальный размер платы за найм, установленный законодательством региона, в 12,5 раз, сообщили в прокуратуре Нижегородской области 22 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Договоры на проживание несовершеннолетних студентов были заключены с их представителями в октябре 2024 года. Для перерасчета прокуратура обратилась в суд, который поддержал требования и обязал учреждение вернуть излишне уплаченные средства. Деньги родителям уже вернули, сумму переплаты надзорное ведомство не уточняет.