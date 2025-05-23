Из Челябинска в Екатеринбург пытались перевезти 600 кг мяса без документов

На участке трассы Челябинск — Екатеринбург 22 мая сотрудники Уральского управления Россельхознадзора провели досмотры автомобилей, перевозящих различную продукцию. В результате в двух из них нашли 600 кг мяса без ветеринарных документов, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего инспекторы проверили 16 автомобилей. В одном из них перевозили 424,6 кг охлажденных свиных полуфабрикатов, а во втором — 178,4 кг готовой мясной продукции. На последний груз также отсутствовала товарно-транспортная накладная, а сам автомобиль не был правильно оборудован для перевозки этого товара.

Перевозчики получили предостережения.