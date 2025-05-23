В поселках Сосновского района отключат электричество в воскресенье

В неcкольких деревнях и поселках в Сосновском районе 25 мая отключат электроснабжение для замены грозозащитного троса на двух линиях электропередачи, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Урал».

Электричество полностью отключат с 6:00 до 22:00 в деревнях Касарги, Ключевка и поселке Кисегачинский, в поселке Есаулка, селе Долгодеревенском и микрорайоне Светлый — частично. Всего в этих муниципалитетах проживает около 17 тыс. человек. Специалисты снабжающей компании напоминают, что для сохранения имущества и здоровья необходимо отсоединить электроприборы от сети.

Виталина Ярховска