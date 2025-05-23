В Калининске намерены благоустроить 5 км берега реки с пляжем

В Калининске Саратовской области начались работы по благоустройству берега реки Баланды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Валерий Лазарев.

Соответствующие работы проводятся в рамках проекта «Баландинский городок», который ранее стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Для благоустройства выбран подрядчик в лице ООО «Мастерстрой».

Специалистам предстоит благоустроить 5,2 тыс. м береговой полосы по обеим сторонам реки. Там ожидается появление песчаного пляжа, фудкорта, мест для семейного отдыха и рыбалки, игровых площадок и прочего. В настоящее время подрядчик задействован в земляных работах по сооружению подпорной стены протяженностью 130 м.

Павел Фролов