В Ижевске понизят уровень газона вдоль улицы Молодежной

В Ижевске понизят уровень газона вдоль ул. Молодежной, чтобы исключить вынос грязи на проезжую часть, сообщает пресс-служба администрации города. После снятия старого грунта газон станет на 20 см ниже бордюрного камня. После этого подрядчик уложит новый плодородный слой высотой 15 см и посеет траву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«На газонах копится смет и песок, который попадает туда с проезжей части. Газон становится выше дороги. Во время осадков вся грязь с газонов вновь оказывается на проезжей части. Поэтому мы приняли решение каждый сезон выполнять планировку газонов»,— сказал главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Роман Стерхов.

Помимо ул. Молодежной, где обустроят 4,9 тыс. кв. м. газонной части, запланированы работы на ул. Кирова площадью 5,3 тыс. кв. м и на ул. Баранова — 3,5 тыс. кв. м. Работы вдоль дорог проводятся в Ижевске ежегодно.