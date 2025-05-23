В магазинах Ростовской области нашли посадочные семена без проверки качества

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора установили случаи продажи семян для посадки, не прошедшего обязательные испытания. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что посадочный материал реализовывали как индивидуальные предприниматели, так и физлица. Всего специалисты выявили 28 сортов, томаты, огурцы, саженцы яблони и груш, которые должны поступать в продажу только после испытаний. Отмечается, что собственникам семенного и посадочного материала направили шесть предостережений (один из видов профилактических мероприятий).

Константин Соловьев