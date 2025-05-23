Переславского энергетика приговорили к колонии по делу о взятках

Переславский районный суд признал виновным бывшего главного инженера Переславского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» Алексея Корнева в получении семи взяток. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pereslavsky.jrs.sudrf.ru Фото: pereslavsky.jrs.sudrf.ru

Суд установил, что Корнев с июня 2022 года по ноябрь 2023 года получил от семи физлиц взятки за технологическое присоединение объектов недвижимости к электрическим сетям в сокращенные сроки. Преступление совершалось в составе группы с другими должностными лицами филиала. Дело в отношении них выделено в отдельное производство. За каждое присоединение владельцы недвижимости платили группе 20-60 тыс. руб.

Алексей Корнев заключил досудебное соглашение и помог следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании их участников. В суде он признал вину.

Суд приговорил его к 4 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в 3 млн руб.

Алла Чижова