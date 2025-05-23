Полиция выясняет обстоятельства ДТП с двумя погибшими водителями под Саратовом

В Пугачевском районе Саратовской области в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 09:10 сегодня, 23 мая, в районе села Каменка. Там столкнулись машины «КамАЗ», «Рено Премиум» и «ГАЗ».

В ДТП погибли водители первых двух. Оба мужчины. Водителя «ГАЗа» увезли в медучреждение. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Павел Фролов