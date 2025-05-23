Тело россиянина нашли под окнами многоэтажного здания в Таиланде

27-летний российский турист выпал с девятого этажа многоквартирного дома в районе Джомтьен тайского курортного города Паттайя. Погибший мог находиться в состоянии наркотического опьянения, пишет издание Bangkok Post.

В квартире россиянина следов взлома не обнаружено. Охранник кондоминиума, где проживал покойный, рассказал тайской газете, что мужчина демонстрировал признаки паранойи и стресса, кричал, что за ним гонится призрак. Михаила, как его называют в статье, видели «бегающим вверх и вниз по зданию».

Полиция ведет расследование. Основной версией является несчастный случай из-за психоза на почве употребления наркотических веществ.