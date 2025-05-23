В Казани медсестра в частной клинике может получать до 140 тыс. рублей

Зарплата медсестры в частной клинике Казани может достигать 140 тыс. руб. ежемесячно. Об этом сообщают аналитики сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

От 90 до 140 тыс. руб. может получать операционная медсестра с опытом работы не менее трех лет, умеющая работать с современным хирургическим оборудованием.

В Казани от 55 до 65 тыс. руб. также может зарабатывать сотрудник с дипломом о среднем медицинском образовании по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело» или «Акушерское дело».

Дарья Сайфиева