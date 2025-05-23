Фермеры Кубани выкупили земли по льготной программе на 350 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о продлении до конца 2025 года программы льготного выкупа сельскохозяйственных земель арендаторами. По его словам, инициатива направлена на стимулирование фермерского сектора, который в регионе рассматривается как стратегически важное направление аграрной политики. За первые месяцы нынешнего года в рамках программы уже заключены сделки купли-продажи на сумму свыше 350 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Механизм льготного выкупа предусматривает снижение стоимости земли в зависимости от срока аренды: при сроке шесть лет — 80% от кадастровой стоимости, девять лет — 70%, 12 лет — 60%, при аренде свыше 15 лет — 50%. По данным региональных властей, только за 2024 год по данной схеме было реализовано почти 6 тыс. га сельхозугодий.

По информации администрации края, в распоряжении региона находится свыше 560 тыс. га земель, из которых более 520 тыс. га — с категорией сельхозназначения. Из них порядка 400 тыс. га переданы в аренду. Губернатор подчеркнул, что программа позволяет не только укреплять фермерские хозяйства, но и способствует развитию сельских территорий за счет внедрения технологий, увеличения объемов производства и создания новых рабочих мест.

Вячеслав Рыжков