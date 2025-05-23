На Дону административные протоколы составили из-за небезопасного хранение зерна

В Ростовской области прошла внеплановая проверка сельхозпроизводителя, в результате которой были составлены административные протоколы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным специалистов ведомства, в отношении предприятия из Матвеево-Курганского района составили протоколы по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов). Составом правонарушения стало небезопасное хранение зерна, не обеспечивающее сохранность его потребительских свойств. Так, в партии подсолнечника первого класса экспертиза выявила несоответствия показателей сорной и масличной примеси.

Из сообщения Россельхознадзора следует, что в наказание за нарушение регламенте «О безопасности зерна» предприятию объявили предупреждение.

Константин Соловьев