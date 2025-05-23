Участник СВО из Дагестана спас женщину при взрыве газа в Ставрополе

Участник специальной военной операции из села Миглакасимахи Магомед Зайпуллаев спас женщину после взрыва бытового газа на улице Тухачевского в Ставрополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТГ Сергея Меняйло Фото: ТГ Сергея Меняйло

Дагестанец, ранее служивший в Запорожье, где проявил отвагу и самоотверженность, был комиссован по состоянию здоровья. Несмотря на это, он продолжает помогать боевым товарищам, отправляя гуманитарную помощь в зону СВО.

Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что боевой опыт помог земляку действовать в чрезвычайной ситуации оперативно и уверенно.

«Как только наш земляк заметил возгорание, он сразу взял ситуацию под контроль: организовал эвакуацию, оповестил жильцов и чётко координировал их действия до прибытия экстренных служб. Добежав до верхнего этажа, он вынес и передал медикам пострадавшую женщину, которая не могла идти самостоятельно», — написал Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Выяснилось, что несколько лет назад Зайпуллаев вместе с братьями спас тонущую в пруду девушку.

Николай Аксенов