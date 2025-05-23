В Кремле воздержались от комментариев относительно нового раунда переговоров с Украиной в Ватикане. Ранее такой вариант развития событий не исключил, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц. Между тем Москва и Киев обменялись списками для обмена военнопленными. Украинская сторона назвала это данное событие главным условием продолжения диалога с Москвой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что переговорный процесс в очередной раз застопорился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Есть некоторые основания полагать, что переговорный процесс по украинскому конфликту в очередной раз застопорился, споткнулся. Причина отчасти в том, что главный бенефициар всего происходящего — Дональд Трамп — находится на перепутье. В июне в канадской провинции Альберта пройдет саммит G7. Глава Белого дома, несмотря на противоречия с партнерами, согласился приехать. Но уже сейчас возникли затруднения с согласованием итогового коммюнике в украинской части. Однако этот вопрос в той или иной степень решается. Также в июне в Гааге открывается саммит НАТО. Между этими событиями должны состояться российско-украинские переговоры в Ватикане или где-то в другом месте. В любом случае на этот счет сохраняется большой пессимизм.

Западному миру требуется серьезная перезагрузка. Произойдет ли она или нет, большой вопрос. Союзники активно пытаются склонить Трампа на свою сторону.

На сцене появился новый игрок — канцлер Германии Фридрих Мерц. Он проявляет большую политическую активность. Глава федерального правительства сделал вполне логичный прогноз: мир вокруг Украины быстро не наступит. Конечно, есть вероятность, что прорыв случится за несколько недель, но более реально говорить о месяцах. То есть вполне возможно, что процесс растянется до конца года, и это не самый худший вариант развития событий.

Дональду Трампу удалось создать такую ситуацию, когда от него если не все, то очень многое зависит. Каждый из участников действа борется за его расположение, а он демонстрирует непредсказуемость. Сегодня он с Европой и Украиной, завтра — с Россией. Израиль — вроде бы главный союзник Америки на Ближнем Востоке. Но вдруг так получается, что Вашингтон его игнорирует, поворачивается спиной, при этом заявляя о неизменности союзнических отношений. Есть такой прием в менеджменте, сложно сказать, как он называется по-научному, но общий смысл в том, чтобы держать подчиненных в постоянном напряжении. Все это, конечно, красиво звучит.

Однако с высокой долей вероятности в американской администрации просто нет ни плана, ни оптимальных решений для имеющихся проблем.

Кстати, о Ближнем Востоке: впереди у команды Дональда Трампа очередной раунд очень непростых переговоров с Ираном. Дела там обстоят не лучшим образом — режим аятолл не намерен подчиняться требованиям Вашингтона. Как бы то ни было, и на Ближнем Востоке, и вокруг Украины мы наблюдаем очередную активизацию боевых действий с дальнейшим повышением ставок. Так что рано или поздно господину президенту Соединенных Штатов придется окончательно выбирать сторону, с кем идти дальше, а главное — куда.

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Дмитрий Дризе