Новый отель Radisson Perm откроется 2 июня

Отель Radisson Perm, построенный девелопером «Проспект» за ТЦ «iMall Эспланада», начнет работу 2 июня. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе Radisson Hotel Group, одновременно с отелем откроется и ресторан Stoke на третьем этаже гостиницы.

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В пятизвездочном отеле Radisson на ул. Монастырской, 77, разместилось 158 номеров разных категорий. В комплексе имеются также конференц-залы, тренажерный зал, бассейн и спа-центр. Авторский ресторан Stoke с открытой кухней, который будет работать в составе Radisson, станет круглосуточным. Его возглавит шеф-повар Максим Русинов, известный по проектам Belka, Barra Cholo и Metis. В меню заведения — блюда из выдержанного мяса, сезонных овощей и локальных ингредиентов в концепции современной южноамериканской кухни.

Отель Radisson по ул. Петропавловской, 77, стал второй очередью многофункционального комплекса «Эспланада» (первая очередь — ТЦ «iMall Эспланада»). Объект будет находиться под управлением международной гостиничной группы. Строительством МФЦ занимается структура ГК «Проспект» из Екатеринбурга — ООО «Проспект Пермь», проект имеет статус приоритетного инвестиционного. Разрешение на ввод отеля Radisson Perm в эксплуатацию было выдано в ноябре 2024 года. После завершения строительства комплекс будет состоять из трех частей: ТЦ «iMall Эспланада», отеля Radisson и конгресс-холла. Торговый центр работает с 2022 года. Строительство всего МФЦ предполагается завершить в 2027 году.