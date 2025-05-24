Команда из Краснокамска выиграла суперфинал «Золотой шайбы» впервые в истории края

В суперфинале Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» команда «Красная звезда» из Краснокамска стала обладателем Суперкубка.

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Соревнования прошли на базе в Новогорске. Ребята из Прикамья сыграли три матча и во всех одержали победы. Решающим стал заключительный поединок — против сверстников из Санкт-Петербурга. Победы в этой встрече удалось добиться в овертайме. Отметим, что ранее команды из региона никогда не побеждали в этих соревнованиях.

В турнире принимают участие только победители своих дивизионов. Их в России четыре. Команда «Красная звезда» выиграла в дивизионе «Поволжье» среди ребят 2014–2015 годов рождения.