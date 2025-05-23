Донская ГИБДД открыла пит-стопы безопасности для транзитных водителей

В Ростовской области стартовало ежегодное профилактическое мероприятие «Безопасная дорога на Юг». Акция проводится в связи с увеличением потока транзитного транспорта, направляющегося в южные регионы, и нацелена на предотвращение аварий из-за переутомления водителей. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По информации источника, более 50 автомобилистов из Волгограда, Воронежской, Московской, Саратовской и Ульяновской областей уже посетили пит-стоп безопасности. На федеральной трассе М-4 «Дон» в течение нескольких часов функционировала тематическая станция «Устал - Отдохни!» с несколькими локациями.

Представители Красного креста рассказывали путешественникам о признаках усталости за рулем и методах борьбы с ней, проверяли давление и оценивали общее самочувствие участников движения. Для водителей и их детей организовали зону отдыха, предоставили возможность утолить жажду и размяться. Каждый получил тематические сувениры и информационные листовки с отметками безопасных остановок, поясняют в ведомстве.

Сотрудники отдела дорожного надзора ГИБДД региона проинформировали автомобилистов о реконструкции участка трассы М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й километр, проходящего через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, и призвали соблюдать требования временных дорожных знаков.

Валентина Любашенко