Назван срок завершения строительства модульной поликлиники

В Ярославле работы по устройству модульной поликлиники на улице Гоголя планируют завершить в третьем квартале 2025 года. Зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев сообщил, что подрядчику поручено в ближайшие дни увеличить количество рабочих на площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Муниципалитет Ярославля Фото: Муниципалитет Ярославля

Напомним, что новая поликлиника должна заменить здание на Московском проспекте, которое было закрыто из-за аварийного состояния. Первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года, после этого сообщалось о планах открыть учреждение летом 2025 года.

К настоящему моменту территория расчищена от зеленых насаждений, железобетонных конструкций, навалов мусора и грунта, выполнены свайные работы, идет устройство основания для монтажа металлоконструкций. Ранее председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин после проверки хода работ сообщил о «значительном отставании от графика» и уточнил, что каркас поликлиники может быть готов только к концу августа, если подрядчик ускорится.

«Подрядная организация по нашему требованию в ближайшие дни увеличит количество рабочих на площадке. Первая партия (конструкций для сборки здания — прим. «Ъ-Ярославль») уже доставлена в регион. Работы по устройству модульной поликлиники планируется завершить в третьем квартале этого года»,— сообщил господин Баланцев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчиком по контракту стоимостью 444 млн руб. выступает ООО «Алгоритм».

Алла Чижова