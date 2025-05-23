В Приамурье открылся российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо-2025»

В Благовещенске в пятницу, 23 мая, губернатор Амурской области Василий Орлов и прибывший из Хабаровска генеральный консул КНР Цзян Сяоян открыли очередной российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо-2025». Об этом сообщается на сайте областного правительства. Первый такой форум состоялся в 1992 году, он проводится ежегодно. В этом году главные темы мероприятия, которое с недавнего времени является выездной площадкой Восточного экономического форума,— укрепление межгосударственного экономического сотрудничества, развитие региональной экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный консул КНР Цзян Сяоян

Фото: Правительство Амурской области Губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный консул КНР Цзян Сяоян

Фото: Правительство Амурской области

Глава региона вместе с официальной делегацией КНР посетил выставочные стенды, где собственную продукцию и услуги представили 115 компаний. Всего в программе «АмурЭкспо» более 80 мероприятий в Благовещенске и Хэйхэ (КНР). Участниками выставочной части форума стали более 100 бизнесменов.

Программа форума рассчитана на три дня. В частности, будут обсуждать тенденции международного туризма на Дальнем Востоке, взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса. Впервые в рамках мероприятия пройдут российско-китайский строительный форум и выставка достижений в области строительства обеих стран.

Анна Яшина, Благовещенск