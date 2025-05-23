В Челябинске на четыре месяца ограничат движение по улице Российская

Рядом с площадью Павших революционеров в Челябинске частично ограничат движение транспорта на четыре месяца. Это необходимо для реконструкции участка теплотрассы, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение транспорта ограничат с 24 мая по 30 сентября на улице Российская на участке от дома №40 по улице Труда до пересечения Труда и Российской.

Администрация города просит водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.