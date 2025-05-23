The Guardian: США и Венгрия угрожают единству ЕС в вопросе санкций

В ЕС опасаются, что шаги США в сторону ослабления антироссийских санкций уничтожат европейское единство. Еще один кризисный фактор санкционной политики — это Венгрия, угрожающая наложить вето на весь проект, пишет издание The Guardian.

В Европе отметили невыполнение президентом США Дональдом Трампом угроз по введению «масштабных» санкций против России, а также его высказывания в пользу возобновления торговли с Москвой. Это толкает чиновников ЕС на поиск вариантов противодействия РФ, которые не будут зависеть от США.

20 мая Евросоюз принял 17-й пакет санкций против России. Европейские чиновники заблокировали счета более 2400 лиц и организаций, аффилированных с Россией. Под санкции также попали нефтяные танкеры — «теневой флот (прещидента России Владимира.— ''Ъ'') Путина», как сказано в публикации газеты. Активно обсуждается понижение предельной цены на нефть, а также отдельные санкции против стран-импортеров российской нефти.

Планам дальнейших санкций угрожает особенность регламента ЕС: они могут приниматься только единогласно. В этой связи, как сообщает The Guardian, опасность для идеологов санкционной политики из стран Северной Европы и Балтии представляет Венгрия, регулярно угрожавшая проекту правом вето. В случае, если страна действительно решит заблокировать дальнейшие санкции, это приведет к освобождению €210 млрд замороженных российских активов.