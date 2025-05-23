Бывший глава краевого минздрава получил премию имени Маршала Жукова

Бывший министр здравоохранения Пермского края, в настоящее время занимающий должность начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ, Дмитрий Тришкин награжден государственной премией имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 15 мая 2025 года. Размер премии составляет 3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Тришкин

Фото: Министерство обороны РФ Дмитрий Тришкин

Фото: Министерство обороны РФ

Как указано в документе, премия присуждена за «разработку и внедрение современной концепции оказания медицинской помощи раненым с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

Дмитрий Тришкин родился в 1973 году в Перми. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию и Пермский государственный технический университет. Работал главным хирургом Пермской областной клинической больницы, в 2006–2008 годах — главным врачом городской клинической больницы №4 в Перми. С 2009 по 2012 год возглавлял министерство здравоохранения Пермского края. С 2012 года — министр здравоохранения Московской области, с 2013-го — на руководящих постах в военно-медицинском управлении Министерства обороны РФ.