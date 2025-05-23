Исследование девелопера FORMA и проекта «Собакин город» показало, что почти 85% россиян жалуются на нехватку специализированных мест для прогулок с собаками. Специальные площадки для выгула используют только 6% владельцев собак, у остальных такой возможности нет. Отсутствие «своего места» создает дискомфорт для собаководов и причиняет неудобства горожанам без собак. Урбанист, руководитель движения «Городские решения» Мирослав Валькович о том, почему владельцам собак негде выгуливать питомцев.

Мирослав Валькович

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«Уже десять лет я поднимаю вопрос о нехватке площадок для выгула собак. А ведь еще в 2019 году был принят Федеральный закон №498 “Об ответственном обращении с животными”. В нем четко прописано: “не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных”. Здесь же говорится, что запрещено выгуливать везде, кроме мест, где разрешено. А где разрешено — должна определять администрация города Краснодара. А где вообще перечень мест для выгула? А его как такового нет. И как следствие, любой ответственный собаковод автоматически становится нарушителем. При запросах администрация предлагает для выгула всего две площадки: на улице Селезнева, 193/2 (Карасунский округ) и в сквере “Городской сад Сосновый” в районе улицы Профессора Малигонова (поселок Березовый). Но даже на них выгулять питомцев невозможно. Например, площадка на Селезнева, 193/2,— частная, принадлежит кинологическому клубу, и собаководам без ключа туда не попасть.

Да, в свое время архитектура города предусматривала в новых зеленых зонах такие специализированные места (которые должны быть в каждом районе), об этом просят и сами жители. Но как обычно происходит — при реализации проектов застройки данные объекты из них просто вычеркиваются. То есть изначально предполагается, что они будут, но в итоге их не делают.

Недавний яркий пример — Школьный бульвар. В проекте, да и везде на официальных ресурсах, площадка для выгула предусмотрена, но при благоустройстве территории про нее забыли. Или вот на Приозерном бульваре — там жители очень просили такую площадку, архитекторы исполнили их просьбу, а в итоге снова площадки нет. И так везде, когда дело доходит до непосредственного исполнения управлением коммунального хозяйства и благоустройства. Кто должен строить и, что не менее важно, содержать (вывозить мусор, ремонтировать, поддерживать снаряды в безопасном состоянии.— “Ъ-Кубань”) площадки для выгула собак? Понятно, что у администрации города для этого недостаточно ресурсов (еще меньше свободной земли под это). И тут может быть два решения. Первое — застройщики, которые в качестве конкурентного преимущества уже на стадии проекта закладывают такие площадки. Например, площадка для выгула в Губернском. Содержание площадки в такой схеме лежит на управляющей компании.

Второе — привлечение профильного бизнеса. К примеру, крупные бренды, производители кормов, ветпрепаратов готовы активно финансово участвовать в подобных проектах, как при строительстве, так и при дальнейшей эксплуатации, поскольку там присутствует их основная целевая аудитория».