«Парма» определилась с главным тренером команды

Пермский баскетбольный клуб «Парма» решил продлить работу с главным тренером Евгением Пашутиным. Об этом сообщает агентство Sports.ru. Со специалистом будет заключен новый контракт. Предыдущий действовал с лета 2022 года. Отметим, что сторонам удалось договориться о дальнейшем сотрудничестве, несмотря на серьезную попытку «Уралмаша» вернуть господина Пашутина в Екатеринбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пашутин

Фото: БК «Парма» Евгений Пашутин

Фото: БК «Парма»

Тренер трижды выводил «Парму» в плей-офф Единой лиги ВТБ, и трижды команда уступала в 1/4 финала со счетом 0:3.

Евгению Пашутину принадлежат рекорды Единой лиги ВТБ по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера (402) и по количеству побед (235).