Пять человек погибли в ДТП в Волгоградской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Жирновском районе Волгоградской области. Пять человек погибли, еще двое получили травмы, сообщает ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, около 22:00 мск 22 мая на 6-м км региональной дороги Жирновск—Рудня—Вязовка—Михайловка—Кумылженская—Вешенская водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями.

На место происшествия выехало руководство областной Госавтоинспекции. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.