В Алтайском крае отремонтируют 14 дорог для туристов

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Алтайском крае в 2025 году обновят около 30 участков на 14 региональных дорогах, ведущих к популярным туристическим объектам, сообщили в правительстве региона. В их числе — дороги до Ярового, к Завяловским, Бурлинскому и Малиновому озерам, к национальному парку «Салаир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Как рассказали в краевом министерстве транспорта, в ремонтную программу включены участки дороги «Алтай–Кузбасс», ведущей к Пещерским водопадам и горнолыжному курорту Шерегеш; «Быканов Мост-Солоновка-Солонешное-граница Республики Алтай», открывающей доступ к Денисовой пещере и каскаду водопадов на реке Шинок; «Алейск–Чарышское», по которой можно добраться до археологического комплекса «Царский курган» и ряда других.

Всего в регионе будет отремонтировано 100 км «туристических» дорог.

Михаил Кичанов