Развитие Левого берега Дона ограничат островными зонами

Развитие левобережной зоны Ростова-на-Дону будет происходить в рамках уже существующих документов территориального планирования, и расширение застройки не планируется. Об этом сообщили «Ведомости Юг», со ссылкой на главного архитектора Ростовской области Григория Алексеева-Малахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Левый берег Дона останется зоной комплексного развития города, а не территорией для масштабного строительства, пояснил Григорий Алексеев-Малахов.

«Не надо подходить к Левому берегу как к площадке для застройки. Основные акценты там сделаны на развитие природного каркаса и создание экологических природных коридоров», — добавил господин Алексеев-Малахов.

По словам специалиста, строительство будет ограничено исключительно островными зонами, предусмотренными генеральным планом.

«Застройка Левого берега будет развиваться именно в тех островных заданных границах, которые есть сейчас по генплану. Никто не рассматривает расширение этой застройки»,— подчеркнул архитектор.

Алексеев-Малахов отметил, что территория должна развиваться по принципу сбалансированного сочетания жилья, природы и общественной инфраструктуры.

«Градостроительный подход у нас задан губернатором — должно быть комплексное развитие как жилой застройки, так и общественной, а также природных территорий»,— заключил господин Алексеев-Малахов.

Валентина Любашенко