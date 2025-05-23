Над Крымом перехватили 22 украинских БПЛА за ночь

В Республике Крым дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, всего в ночь на 23 мая средствами ПВО было перехвачено 112 БпЛА над различными регионами страны. Наибольшее количество дронов зафиксировали над Московским регионом — 24, а также над Тульской областью — 18.

Попытки атаки также зафиксированы в Курской (11 БпЛА), Орловской (8), Брянской (8), Рязанской (6), Калужской (5), Белгородской (3), Ивановской (3), Владимирской (2). Над Воронежской и Липецкой областями ликвидировали по одному дрону.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Анна Гречко