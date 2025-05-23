Над Крымом перехватили 22 украинских БПЛА за ночь
В Республике Крым дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, всего в ночь на 23 мая средствами ПВО было перехвачено 112 БпЛА над различными регионами страны. Наибольшее количество дронов зафиксировали над Московским регионом — 24, а также над Тульской областью — 18.
Попытки атаки также зафиксированы в Курской (11 БпЛА), Орловской (8), Брянской (8), Рязанской (6), Калужской (5), Белгородской (3), Ивановской (3), Владимирской (2). Над Воронежской и Липецкой областями ликвидировали по одному дрону.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.