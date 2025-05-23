Трудовая инспекция выявила нарушения у бывшего оператора Кунгурской пещеры

Государственная инспекция труда (ГИТ) в Пермском крае выявила нарушения трудового законодательства в ООО «Сталагмит», ООО «ГТК» и ООО «Сталагмит Экскурс». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера» Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

По данным ГИТ, ООО «Сталагмит Экскурс» — оператор Кунгурской ледяной пещеры — не предложил сокращаемым работникам имеющиеся вакансии экскурсовода, как того требует законодательство в сфере труда. В свою очередь, ООО «Сталагмит» (гостиничные услуги) и ООО «ГТК» (розничная торговля сувенирами) приняли необоснованное решение о сокращении 88 работников. ГИТ предписала отменить приказы о сокращении сотрудников ООО «Сталагмит» и ООО «ГТК». Также решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении лиц этих компаний, допустивших нарушения.

Ранее оператор Кунгурской ледяной пещеры анонсировал увольнение с 3 июля сотрудников трех юрлиц: ООО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс» и ООО «ГТК». Причина — отзыв лицензии на экскурсионную деятельность. Однако от лицензии зависит только работа ООО «Сталагмит-Экскурс», в котором трудоустроены 52 человека.

Подробнее о ситуации с отзывом лицензии у ООО «Сталагмит-Экскурс» в материале «Ъ-Прикамье» «Грот грянул».