Обнародованы зарплаты руководства крупных ВУЗов Ростовской области за 2024 год

На сайтах донских ВУЗов появились данные о заработной плате ректоров по итогам 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации ректор ЮФУ, Инна Шевченко ежемесячно зарабатывает около 556 тыс. руб. Бывший ректор Марина Боровская, занимающая сейчас пост президента ВУЗа, получает почти вдвое меньше — 314 тыс. руб..

В административный состав ЮФУ входят восемь проректоров. Самый высокий доход у проректора по воспитательной работе и реализации молодежных программ Якова Асланова — свыше 570 тыс. руб. ежемесячно, проректор по цифровой трансформации Александр Трофимчук получает почти 400 тыс. руб., проректор по административной работе Ксения Кулешова — около 360 тыс. руб.. Первый проректор Анатолий Метелица зарабатывает более 330 тыс. руб.

Средняя зарплата ректора ДГТУ Бесариона Месхи в 2024 году составила более 525 тыс. руб. Среди проректоров наибольший доход у Инессы Ефременко, отвечающей за научно-исследовательскую работу, — почти 400 тыс. руб. Проректор по учебной работе и международной деятельности Алексей Бескопыльный получает около 314 тыс. руб.

Ректорская зарплата Елены Макаренко (РГЭУ) достигает 450 тыс. руб. Президент вуза Адам Альбеков зарабатывает более 372 тыс. руб. Наибольший доход среди проректоров у Натальи Вовченко, отвечающей за научную работу и инновации — почти 450 тыс. руб., главный бухгалтер Людмила Маслинская получает около 400 тыс. руб. ежемесячно.

Валентина Любашенко