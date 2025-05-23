Большинство студентов-медиков не возвращаются в Норильск после целевого обучения

Только 18% норильских студентов медицинских специальностей, обучающихся по целевому набору министерства здравоохранения Красноярского края, возвращаются в город после получения образования. Данные приведены в сообщении мэрии «северной столицы» региона по итогам заседания комиссии горсовета по социальной политике.

«В связи с этим рассматриваются механизмы усиления ответственности за неисполнение договорных обязательств. Также прорабатываются инициативы по дополнительной финансовой поддержке всех студентов-целевиков»,— говорится в сообщении.

По данным мэрии Норильска, в настоящее время в профильных вузах обучается 68 целевиков-медиков из этого города. 80% студентов проходят практику в Норильске.

В апреле 2024 года, выступая в законодательном собрании Красноярского края, заместитель министра здравоохранения Марина Бичурина заявила о том, что медицинским учреждениям региона нужно не менее 2,6 тыс. врачей.

Валерий Лавский