Должнику «прокатившему» пристава на капоте в Кузбассе грозит пожизненный срок

Прокуратура Кемеровской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Киселевска, который обвиняется в посягательстве на жизнь судебного пристава (ст. 295 УК РФ) и сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ).

Как установило следствие, в октябре 2024 года 59-летний обвиняемый на парковке Киселевского горсуда совершил наезд на судебного пристава. Оказавшегося на капоте машины пристава он более 10 км провез по улицам Киселевска. Во время пути фигурант дела превышал допустимый скоростной режим и дважды столкнулся со встречными автомобилями. «Уходя от погони, во время движение задним ходом, открытой дверью автомобиля он сбил сотрудника ДПС»,— отметили в надзорном ведомстве. По данным прокуратуры, виновник происшествия — должник по исполнительному производству.

Уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд. Вину в совершении инкриминируемых деяний житель Кисилевска не признал. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Михаил Кичанов