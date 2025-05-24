Верховный суд не будет рассматривать жалобу пермских евангелистов

Верховный суд отказал Пермскому управлению христиан веры евангельской в передаче жалобы для рассмотрения в коллегию по экономическим спорам. Соответствующее определение было вынесено 20 мая текущего года. Напомним, религиозная организация пыталась обжаловать решения предыдущих инстанций по спору евангелистов с администрацией Перми. Ранее муниципалитет взыскал с управления 14 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По мнению истца, евангелисты задолжали эти деньги за пользование земельным участком под принадлежащим им ДК им. Ленина и прилегающей территории. Ответчик настаивал, что ничего не должен, поскольку между сторонами не заключен договор аренды, а расчеты администрации неверны, поскольку для религиозных организаций плата должна рассчитываться по ставке 0,1% от кадастровой стоимости.

В июне прошлого года первая инстанция согласилась с доводами мэрии, что фактически здание ДК используется для извлечения прибыли, поэтому расчет должен быть по «обычной» ставке. Это решение евангелисты безуспешно пытались обжаловать сначала в апелляции, а затем в кассации.