Последние звонки в Ростовской области переносят в закрытые помещения

В Ростовской области последние школьные звонки будут проводить в закрытых помещениях. Это решение связано с необходимостью обеспечить безопасность школьников, учителей и родителей, сообщает пресс-служба регионального Министерствв образования.

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«Для организации эффективной защиты правопорядка и защищенности образовательных организаций, обеспечения безопасности обучающихся, педагогов и родителей торжественные мероприятия «Последний звонок» проводятся в закрытых помещениях»,— сообщили в ведомстве.

Соответствующие инструкции уже направлены во все муниципальные образования донского региона. Последние звонки в школах области состоятся 24 мая 2025 года. Лишь в двух районах (Кагальницком и Шолоховском) звонок прозвенел 20 и 22 мая, еще до ответа регионального правительства.

Валентина Любашенко