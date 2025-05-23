В Ангарске взорвался резервуар с угольной пылью на ТЭЦ-9
В Ангарске (Иркутская область) на ТЭЦ-9 произошел разрыв резервуара с угольной пылью. Пострадала сотрудница предприятия, ее доставили в больницу с ожогами, сообщает СУ СКР региона.
По данным областной прокуратуры, инцидент произошел 22 мая. Следователями возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 143 УК РФ).
Источники «Ъ-Сибирь» сообщили, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.