В Ангарске взорвался резервуар с угольной пылью на ТЭЦ-9

В Ангарске (Иркутская область) на ТЭЦ-9 произошел разрыв резервуара с угольной пылью. Пострадала сотрудница предприятия, ее доставили в больницу с ожогами, сообщает СУ СКР региона.

По данным областной прокуратуры, инцидент произошел 22 мая. Следователями возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

Источники «Ъ-Сибирь» сообщили, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Александра Стрелкова