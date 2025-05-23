В Якутии на Лене отрылась паромная навигация по новой схеме тарификации

На реке Лена и на большинстве рек Якутии стартовала паромная навигация. В этом году она работает по новой схеме тарификации, сообщает региональный Минтранс. В столице республики первый технический рейс Якутск—Нижний Бестях вышел по маршруту в четверг. Всего паромный флот начитывает восемь судов.

По информации министерства, 22 мая на реке Вилюй началось движение паромов по маршрутам до Верхневилюйска и Нюрба-Кюндядя. Кроме того, функционируют переправы Крестях-Мирный и Сунтар-устье» в Сунтарском районе.

С этого года на всех паромных переправах работает новая схема тарификации, утвержденная республиканским Госкомцен. Она учитывает площадь, занимаемую транспортными средствами на пароме. Согласно нововведениям, тарифы будут постепенно доведены до уровня экономически обоснованных к 2030 году. При этом расчет будет осуществляться с переходом от тонно-километра к квадратному метру полезной площади с применением поправочного коэффициента нагрузки массы на квадратный метр.

Николай Борисов, Якутск