Особый противопожарный режим вводится на Шантарских островах

На территории национального парка «Шантарские острова» с 23 мая вводится особый противопожарный режим, сообщается на сайте ФГБУ «Заповедное Приамурье». До этого федеральная структура объявила аналогичную меру на всех своих подведомственных особо охраняемых природных территориях (ООПТ). «Заповедное Приамурье» контролирует три заповедника, два нацпарка, четыре заказника, а также одну территорию со статусом памятника природы.

Особый режим вводится в связи с установившимися положительными температурами воздуха в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе, к которому относятся Шантары. Сотрудники ООПТ будут проводить усиленный мониторинг на предмет своевременного обнаружения и тушения возникающих природных пожаров.

Пожароопасный сезон в регионе начался 30 марта. Особый противопожарный режим до особого распоряжения об отмене действует в 17 районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Эрнест Филипповский, Хабаровск