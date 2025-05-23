В КНДР начали расследование аварии при спуске военного корабля на воду

В КНДР начали расследование аварии, произошедшей во время спуска на воду эсминца в Чхончжинской судостроительной верфи. По выясненным данным, разрушения днища корабля на самом деле не было. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

В результате подводного и внутреннего осмотра эсминца подтверждено, что правый борт корабля был поцарапан, через структурные каналы кормовой части попало немного воды. По словам специалистов, на выкачивание воды из затопленного отсека и балансировку корабля потребуется 2-3 дня, а на восстановление борта – около 10 дней.

Центральный Военный Комитет партии приказал группе расследования выяснить причины аварии. «Принимаем настоящую аварию как серьезный инцидент не из-за наличия или отсутствия повреждения корабля или экономического ущерба. Цель заключается в том, чтобы нанести сильный удар по отсутствию бдительности, безответственности и ненаучному эмпирическому подходу, которые царят во всех отраслях»,— передает ЦТАК текст указания.

В агентстве добавили, что тех, кто несет «очевидную ответственность за аварию», отправили под арест. Директор Чхончжинской судостроительной верфи Хон Гиль Хо 22 мая был вызван для дачи показаний.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал аварию «недопустимой серьезной и преступной халатностью, вызванной безответственностью», а также «ненаучным эмпиризмом».