WSJ: США могут вывести около 4,5 тыс. военнослужащих из Южной Кореи
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода 4,5 тыс. американских солдат из Южной Кореи. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Министерства обороны, знакомых с ходом обсуждений.
По словам собеседников издания, разрабатываемый Пентагоном вариант заключается в выводе 4,5 тыс. военнослужащих и перемещении их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая остров Гуам.
Идея готовится к рассмотрению президентом Дональдом Трампом в рамках неофициального обзора политики по отношению к Северной Корее, сообщили WSJ двое официальных лиц. Однако по словам источников, предложение еще не попало на стол президента.
WSJ напомнила, что господин Трамп рассматривал возможность рассматривал возможность изменения присутствия США в Южной Корее начиная со своего первого президенсткого срока. Сейчас в стране находится около 28,5 тыс. американских военнослужащих.
Ранее руководство, отвечающее за американские войска в Азии, выступило против сокращения их численности, предупредив, что это может подорвать способность США одержать победу над Северной Кореей и справиться с потенциальными конфликтами с Китаем и Россией в Северо-Восточной Азии.