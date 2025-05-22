Спикер ГД высказал свое мнение по поводу предложения о переименовании Волгограда

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил коммунистам определиться с их отношением к Иосифу Сталину. Связано это с их предложением вернуть Волгограду прежнее название — Сталинград.

Господин Володин напомнил, что город Царицын был переименован в Сталинград при советской власти. Свое настоящее название Волгоград получил в 1960-х годах. Председатель ГД РФ подчеркнул, что последнее переименование было связано с разочарованием в роли Сталина и осуждением его поступков.

«А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина, вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии. Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь»,— процитировал ТАСС господина Володина.

Нина Шевченко