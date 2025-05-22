Астраханские аграрии потеряли почти 3 тыс га посевов из-за весенних заморозков

В Астраханской области погибло 2,7 тыс. га посевов из-за весенних заморозков. Это затронуло все районы региона, сообщили «Интерфаксу» в региональном минсельхозе.

Основной ущерб понесли томаты, перцы и бахчевые культуры. По предварительным оценкам, потери составляют 288 млн руб. Однако ведомство не ожидает снижения урожая, так как пострадавшие участки будут полностью пересеяны. На данный момент пересев произведен на 1,5 тыс. га.

В этом году планируется засеять 98,4 тыс. га, что на 5% больше, чем годом ранее. Из них 28,4 тыс. га отведено под овощи, 13,2 тыс. га — под картофель, и 8 тыс. га — под бахчевые культуры. Посевная кампания началась в первой декаде апреля. Ожидается, что урожай овощей составит не менее 1,8 млн тонн, картофеля — не менее 459 тыс. тонн, а бахчевых — не менее 291 тыс. тонн.

Нина Шевченко