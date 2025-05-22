Астраханский парк ГРЭС переименуют в честь композитора

Парк ГРЭС в Астрахани будет переименован в честь композитора и дирижера Василия Агапкина, автора марша «Прощание славянки». Инициатива принадлежит региональной общественной организации «Общество по сохранению и развитию русской культуры» и контр-адмиралу в отставке Эдуарду Захарьяшу. Для нового имени был выбран недавно реконструированный парк на ул. Яблочкова рядом с Центром дополнительного образования №2, выяснил «Астраханский листок».

Проект получил поддержку главы региона Игоря Бабушкина, областных министерств и общественности, а также согласование с администрацией города. В новом сквере им. Василия Агапкина планируется проводить концерты, что подчеркнет культурное значение места.

В парке установят мемориал в честь композитора. Это будет глыба дикого камня высотой 1,2 м с мраморной доской, на которой будут размещены сведения о жизни и творчестве Василия Агапкина.

Нина Шевченко