На Дону объем выданных аграриям кредитов достиг уровня их годовой выручки

В Ростовской области наблюдается снижение доходности сельхозпроизводителей на протяжение последних трех лет. Фермеры устойчиво сталкиваются с уменьшением прибыли и увеличением долговой нагрузки. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на главу регионального зернового союза Анатолия Кольчика.

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По словам эксперта, значительная часть агропредприятий сейчас вынуждена работать в кредит.

«С одной стороны, доступных льготных займов для отрасли не хватает, а с другой – хозяйства перекредитованы. Общий объем выданных кредитов в Ростовской области достиг величины годового оборота сельскохозяйственных производителей»,– подчеркнул господин Кольчик.

В 2024 году на долю Ростовской области и Краснодарского края пришлось пятая часть всех кредитов, выданных в АПК. Так, в течение десяти месяцев 2023 года фермерам Ростовской области было предоставлено 122,7 млрд руб. на проведение полевых работ, поясняет глава Зернового союза.

Представитель сообщества сельхозпроизводителей прогнозирует рост числа убыточных и банкротящихся фермерских хозяйств по итогам прошедшего сезона.

«Обстановка непростая. По моим оценкам, рентабельность в отрасли в прошлом году составила всего 10,5-11%, в то время как для стабильной работы сельхозпредприятиям необходим показатель в 25%. Конечно, были хозяйства, показавшие рентабельность около 50%, но гораздо больше тех, кто понес убытки в размере 25% и более»,– констатировал Анатолий Кольчик.

По мнению эксперта, прибыльность агробизнеса в текущем сезоне будет зависеть от изменения затрат на производство и рыночных цен.

«Неблагоприятные погодные условия усугубляют ситуацию, урожай, безусловно, будет ниже, чем в прошлом году, из-за недостатка влаги в почве. Майские дожди увлажнили лишь верхний слой – около 15 см, а в некоторых районах их практически не было. Особенно сложная ситуация в Белой Калитве, Милютинском и Тарасовском районах, где посевы страдают от засух»,– заключил руководитель регионального зернового союза.

Валентина Любашенко