Нехватка воды ставит под угрозу рыбное хозяйство Ростовской области

В Ростовской области эксперты прогнозируют значительное уменьшение численности рыб в реках и водохранилищах в скором будущем. Главным фактором, вызывающим беспокойство, является продолжительное маловодье, засушливый период и прекращение подачи воды в рыбоходные пути. Об этом на сайте АзНИИРХ рассказали ученые института.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, весной из р. Дон осуществляется подача воды в Усть-Манычское водохранилище. Вместе с водой туда перемещается и рыба, которая затем нерестится в манычской системе. Однако, в 2025 году весенний сброс воды был отменен: уровень реки остается на критически низком уровне, и водные ресурсы приоритетно направляются на обеспечение питьевой водой населения.

Рыба, оставшаяся в реке, будет пытаться отложить икру в русле Дона. Но такие условия не способствуют успешному размножению. Кроме того, ухудшение качества воды создает дополнительную нагрузку на рыб. В реке регулярно регистрируются случаи сброса неочищенных сточных вод и наличие осадков неизвестного происхождения.

Усугубляет положение и засоление Азовского моря, воды которого все ближе подступают к дельте Дона. Это также может негативно сказаться на условиях нереста, особенно для видов, чувствительных к изменениям солености.

Проблема нехватки водных ресурсов на юге России имеет глубокие корни. Специалисты отмечают, что водность региона неуклонно снижается на протяжении почти двух десятилетий. С 2007 года Ростовская область находится в условиях постоянного маловодья, что уже привело к ряду негативных экологических изменений.

Валентина Любашенко