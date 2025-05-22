«Животноводство — это прекрасно. Главное, чтобы не в ущерб соседям»

Ставропольский парламент внес в Государственную думу РФ проект поправок в федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве», который предполагает урегулирование вопросов содержания сельскохозяйственных животных и птицы в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Депутаты отмечают, что некоторые ЛПХ занимаются животноводством в промышленных масштабах. При этом содержание животных и птицы в населенных пунктах зачастую сопровождается грубыми нарушениями санитарных и зооветеринарных требований. Это делает личные подворья источниками острых инфекционных заболеваний животных, в том числе опасных для человека. Ставропольская дума предложила наделить регионы РФ правом устанавливать нормы содержания сельхозживотных и птицы на приусадебных участках в границах населенных пунктов. В случае превышения максимального размера общей площади земельного участка или норм содержания животных владельцам ЛПХ предлагается изменить правовой статус своих участков. «Ъ-Кавказ» инициативу прокомментировал предприниматель из Светлограда Михаил Колесников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«К вопросу введения норм содержания скота необходимо подходить очень внимательно и осторожно. Важно реально оценивать, какое количество животных допустимо держать на приусадебном участке, учитывая его местоположение. Во всем мире, если человек хочет заниматься животноводством, он подбирает для этого подходящее место и, если необходимо, меняет место жительства. Нельзя считать нормальной ситуацию, когда в центре города кто-то держит слишком много животных. Это приводит к появлению неприятных запахов, мух и другим неудобствам для окружающих.

Существуют сельскохозяйственные земли, предназначенные для аграрного производства. Если это не крупные, но существенные по площади хозяйства, то их следует размещать на окраинах населенного пункта, где есть для этого более подходящие условия, например место для выгула животных и птицы. По крайней мере крупное животноводство должно вестись вдали от жилых домов. Комфортное проживание должно быть обеспечено не только тем, кто разводит скот, но и их соседям.

Если разведение животных является основным или единственным источником дохода, считаю нормальным переезд человека туда, где его деятельность не будет мешать другим и в то же время оставаться в пешей доступности. Для того чтобы люди могли приобрести свежие продукты.

В то же время нельзя перегибать палку и доводить дело до абсурда, как это было в прошлом, когда вводили налоги за каждое посаженное дерево. Это приводило к вырубке садов и отказу от сельского хозяйства. К этому вопросу нужно подходить внимательно, обсуждать с экспертами и гражданами, чтобы не навредить экономике и жизни на селе, а предложить способы сохранения и развития.

Нормы содержания животных должны учитывать плотность застройки: если участок большой, то ЛПХ можно позволить держать больше животных, а если всего шесть соток, это совершенно другая история, и соседи не должны страдать».