Взыскательный клиент

Управляющая компания «Пром» (входит в группу ПСК-6, принадлежит Андрею Носкову) взыскала 146 млн руб. с ООО «Башгипроагропром». Ответчик проектировал агро-логистический парк «Уфимский». Заказчик остался недоволен объемами и качеством выполненных работ и предъявил к исполнителю иск на 308,9 млн руб. неустойки «Башгипроагропром» во встречном заявлении требовал у управляющей компании 72,7 млн руб., отмечая, что это по его вине работы не были завершены. Арбитражный суд встал на сторону «Пром», но уменьшил сумму неустойки.

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Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Компания Андрея Носкова победила в споре с подрядчиком

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск управляющей компании «Пром» к ООО «Башгипроагропром», проектировавшему агро-логистический парк «Уфимский», который ПСК-6 с 2019 года строит на площади 530 га в Уфимском и Иглинском районах. Проект включен в перечень приоритетных, объем инвестиций в него оценивается в 37 млрд руб. «Уфимский» должен стать крупнейшим подобным проектом в регионе. Завершить строительство планировалось в 2028 году.

Как следует из решения суда, в январе 2021 года «Пром» и «Башгипроагропром» подписали контракт стоимостью 118 млн руб. на проектирование и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры парка. В договоре были предусмотрены санкции за нарушение сроков оплаты и исполнения: 0,1% от стоимости работ (невыплаченной суммы) за каждый день просрочки, а по истечении 30 дней — 0,2%. Впоследствии стороны уточняли объемы работ и скорректировали их стоимость до 146 млн руб.

Завершить строительство нужно было до 1 июня 2022 года, однако этого не произошло. В мае 2023 года «Пром» подал в арбитражный суд иск, в котором просил взыскать с проектировщика 308,9 млн руб. неустойки за просроченные с 1 июня 2021 года обязательства.

«Башгипроагропром» заявил встречный иск, в котором отмечал, что договор не исполнен по вине заказчика, не передавшего ему необходимые для проектирования данные. Также он указал на выполненные объемы работ стоимостью 123,4 млн руб. при фактически оплаченных 50,9 млн руб. Оставшуюся сумму заявитель по встречному иску просил взыскать с управляющей компании.

По делу была назначена экспертиза, установившая, что работы были выполнены с нарушениями и лишь часть проектной документации пригодна для использования заказчиком, с выводами которой «Башгипроагропром» не согласился и в процессе рассмотрения дела просил о назначении повторного исследования. Суд оснований для проведения новой экспертизы не усмотрел.

Представитель проектной фирмы в суде заявлял, что просрочка возникла по вине заказчика, который не передал исполнителю необходимые для одного из этапов работ исходные данные, что повлияло на подготовку документации по следующим этапам. При этом он просил оплаты за эти же разделы проекта, считая их выполненными. Суд в таком поведении истца усмотрел противоречие.

Заявление «Прома» было удовлетворено частично — суд принял во внимание, что сумма неустойки превышает стоимость договора и снизил ее до 146 млн руб. В удовлетворении встречного иска было отказано.

Получить комментарии представителей «Башгипроагропрома» и «Прома» вчера не удалось.

Юристы полагают, что решение суда обосновано, а шансы на его пересмотр в апелляционной инстанции невысоки.

«Суд корректно применил нормы материального права, регулирующие договор подряда на выполнение проектных работ, и пришел к выводу о существенном нарушении подрядчиком своих обязательств. Ответчик, утверждая о непредоставлении исходных данных, выглядел противоречиво: если данных не было, то и выполнение работ было бы невозможным, в этом случае подрядчик обязан был приостановить исполнение контракта»,— отмечает партнер адвокатского бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан.

Рассчитывать на назначение повторной экспертизы судом тоже не приходится, считает эксперт: «Напротив, есть риск того, что апелляция может пересмотреть снижение неустойки в сторону увеличения».

Старший юрист арбитражной практики DS Law. Екатерина Глазунова придерживается иного мнения.

«Начисление неустойки от полной цены договора кажется спорным, поскольку, как следует из судебного акта, некоторые работы все-таки выполнены подрядчиком качественно, приняты и оплачены заказчиком. В судебной практике существует позиция о том, что при указании в договоре подряда промежуточных сроков выполнения работ, заказчик не может рассчитывать неустойку на всю цену договора, если часть работ выполнена надлежащим образом»,— прокомментировала госпожа Глазунова.

Наталья Балыкова