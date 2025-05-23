Садово-транспортное происшествие

Конституционный суд (КС) не стал рассматривать запрос о проверке статьи 12.8 КоАП РФ, в которой прописано наказание за пьяное вождение. Проверку запросил один из мировых судей после того, как ГИБДД хотела наказать гражданина, пойманного в нетрезвом виде за рулем мотоблока — двухколесного агрегата для садовых работ и культивации земли. Судья усмотрел «неясность» в нормах КоАП РФ, не позволяющую определить, является ли мотоблок транспортным средством. КС счел, что мировой суд мог этот вопрос решить самостоятельно. Эксперт подтверждает неоднозначность правоприменительной практики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отказное определение КС, с текстом которого ознакомился “Ъ”, касается запроса мирового судьи одного из судебных участков Горномарийского судебного района Республики Марий Эл. Судья получил из ГИБДД материалы дела на гражданина, которого задержали инспекторы 28 июля 2024 года за рулем мотоблока LIFAN с присоединенным к нему прицепом и обустроенным водительским местом. Мотоблок, напомним, это двухколесный агрегат для сельхозработ мощностью 7–10 л. с., к которому можно присоединить прицеп-тележку, по инструкции выезжать на нем на дороги общего пользования нельзя, но многие водители этот запрет нарушают. Какой-либо статистики на этот счет не существует. Инспекторы попросили водителя пройти проверку на опьянение, алкометр показал cодержание алкоголя в объеме 1 мг/л (то есть в 6,2 раза больше максимально допустимой нормы). ГИБДД определила мотоблок в качестве «самоходной машины», а управляющее им лицо — водителем транспортного средства. Полицейский составил протокол и направил в суд материалы, как предполагалось, суд должен был наказать гражданина по статье 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Но мировой суд пришел к выводу, что «единообразного подхода в квалификации действий лица, управляющего мотоблоком» нет: непонятно, можно ли считать это транспортным средством по техническим характеристикам и целевому назначению. В результате в КС ушел запрос о проверке конституционности статьи 12.8 КоАП РФ, которая, как считает суд, и содержит «неясность», не позволяющую ему принять решение. Производство по делу, ставшее причиной запроса, приостановлено.

КС запрос к рассмотрению не принял. В опубликованном определении сказано, что мировой судья мог самостоятельно оценить все обстоятельства дела для того, чтобы установить, попадает ли конкретный мотоблок под термин «механическое транспортное средство».

КС также указал, что ранее в практике того же мирового судьи из Марий Эл уже был случай, когда водитель мотоблока отказался от проверки на опьянение, ГИБДД его хотела лишить прав, но суд не стал этого делать, поскольку садовая техника транспортным средством не являлась.

Выезды граждан на мотоблоках на дороги регулярно становятся предметом разбирательств с ГИБДД и судами. В ряде случаев водители доходили до Верховного суда (ВС), пытаясь обжаловать вынесенные нижестоящими судами решения о наказании за пьяное вождение. Одно из последних было вынесено в январе 2024 года, тогда ВС встал на защиту ГИБДД и лишение прав признал законным.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин подтверждает: практика наказания водителей мотоблоков действительно противоречива, единообразия сейчас нет. Часть судей, поясняет он, ссылаются на примечания к статье 12.1 КоАП РФ, где сказано, что транспортным средством считается техника с двигателем объемом более 50 куб. см и максимальной скоростью более 50 км/ч. В таких случаях водителей не наказывают. Другие суды привлечь граждан к ответственности все же пытаются. «В любом случае выезжать на такой технике на дорогу нельзя, даже если там есть сиденье. Об этом сказано в инструкции»,— подчеркивает Виктор Травин.

Определенную ясность в ситуацию должны были внести поправки к ПДД, разработанные Минтрансом еще в 2024 году. Они запрещают движение по дорогам «средств и механизмов, требования к движению которых не установлены либо в отношении которых не осуществлена государственная регистрация». Под эту категорию попадают в том числе садовые мотоблоки. Поправки прошли обсуждение на regulation.gov.ru, с тех пор дорабатываются, их дальнейшая судьба неизвестна.

Иван Буранов