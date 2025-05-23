В России в 2024 году произвели 16,4 тыс. гражданских беспилотников

В 2023 году предприятия в России создали 6,1 тыс. гражданских беспилотников. В 2024 году по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» их число составило 16,4 тыс. При этом в плане на тот год было прописано 11,6 тыс. единиц. Такие данные привел заместитель главы Минпромторга Василий Шпак в интервью журналу «Эксперт».

«Исходя из этой динамики, есть уверенность, что и в этом году фактические показатели будут выше планируемых. Кроме того, в рамках гражданского госзаказа через Минпросвещения в прошлом году был приобретен 19 921 образовательный БАС. А если учитывать количество дронов, которые мы делаем для СВО, выходит порядка 1,5 млн штук в год»,— сказал господин Шпак.

Нацпроект по беспилотным авиационным системам (БАС) был запущен 1 января 2024 года. По данным ассоциации «Аэронекст», до запуска нацпроекта в 2023 году наблюдалось около 160 субъектов предпринимательской деятельности БАС. В 2024 году их стало свыше 220. В марте 2025 года насчитывается более 600 производителей БАС.

«Количеством сейчас выросли. Теперь настало время снова уходить в качество и уточнение тех задач, которые надо решать по дороге к тем целям, которые мы видим в рамках нацпроекта. Сейчас фокус на том, что должна появиться экономика в применении БАС»,— пояснил господин Шпак.