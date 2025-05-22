Хинштейн: 12 мирных жителей пострадали при массированном ударе ВСУ по Льгову

ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Пострадали 12 мирных жителей, среди них — двое детей 13-ти и 16-ти лет, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Среди взрослых пострадавших — семь женщин и трое мужчин, у них диагностированы осколочные ранения и ушибы. Их жизни ничего не угрожает, уточнил господин Хинштейн.

Также в результате удара были повреждены четыре машины, многоквартирный дом, а также два частных. В зданиях выбиты стекла, повреждены фасады. Информация о последствиях атаки уточняется, сообщил врио губернатора.