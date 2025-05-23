ИИ зовет на Ujin

В Перми впервые появились жилые дома, для управления которыми внедрен искусственный интеллект. Управляющая компания девелопера Nova запустила технологию искусственного интеллекта в двух своих ЖК в Перми — Nova City и Space. Ассистент отправляет заявки в УК, собирает информацию по счетчикам, выставляет квитанции. Эксперты отмечают, что внедрение ИИ в управление жильем только началось, но сопровождается сложностями, среди которых потребность в значительных капвложениях, необходимость в получении качественных данных и соответствии этого процесса законодательству.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Управляющая компания девелопера Nova — Nova comfort интегрировала на двух ЖК — Nova City (ул. Беляева, 45) и Space (б-р Гагарина, 67) — персонального ассистента Ujin Assistant на базе искусственного интеллекта. Общение с роботом-ассистентом синхронизировано через голосовые колонки «Алиса», «Салют», «Маруся», а также в мобильном приложении и Telegram. Решение о внедрении персонального ассистента Ujin Assistant было принято на этапе подключения двух жилых комплексов к платформе «умных» зданий Ujin OS.

Персональный ассистент не только отвечает на вопросы о настройке мобильного приложения, подключении умных устройств, отправляет заявки в УК, собирает информацию по счетчикам, выставляет квитанции, но и на основе запросов жителей делает выводы о том, на что следует обратить внимание сотрудникам управляющей организации. Точность его ответов превышает 87%. «В конечном итоге внедрение цифровых сервисов позволило УК Nova comfort повысить качество обработки входящих обращений, уменьшить нагрузку на операторов, принимающих заявки, сэкономив время»,— пояснили в «Юникорне», создателе цифровой разработки.

Источник в пермской ИТ-сфере отметил, что два вышеуказанных комплекса Nova — первые в Перми, где Ujin Assistant, основанный на технологиях ИИ, анализирует обращения жителей. Другие сервисы, работающие в сфере эксплуатации жилого фонда, не имеют таких возможностей. «Кризис на рынке, к сожалению, не дает девелоперам браться за перспективные проекты и масштабировать их. Лишь некоторые готовы участвовать в экспериментах, выигрывать в сервисе и экономить в будущем»,— говорит собеседник.

Группу Nova контролирует пермский предприниматель Михаил Белебезьев. Среди ее объектов ЖК Lakewood (ул. Братская, 98а), Nova City (ул. Давыдова, 11) и Space (ул. Беляева, 45). Сейчас Nova вместе с «Проформикой» Максима и Артема Блиновых готовится к комплексному развитию стадионов «Трудовые резервы» и «Кама».

IT-компания «Юникорн» — российский разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, резидент «Сколково».

В Nova рассказали «Ъ-Прикамье», что изначально девелопера интересовал вопрос удобного взаимодействия с жильцами домов — так было внедрено приложение Nova comfort. «С учетом активного взаимодействия с разработчиком в рамках эксплуатации приложения нам предложили принять участие в пилоте нового функционала, „умного“ помощника, который позволил бы оперативно обрабатывать вопросы от жителей либо помогать формировать заявки в управляющую компанию. Так мы поняли, что эта технология позволит ускорить процесс обработки рутинных вопросов жильцов, с одной стороны, и снизить нагрузку на сотрудников УК, с другой»,— пояснили в группе. После внедрения персонального ассистента в 2025 году 10% обращений в УК обрабатываются Ujin Assistant самостоятельно, тогда как в 2024 году этот показатель был на уровне 8%.

Руководитель ООО «Юникорн» Светлана Перминова рассказала, что персональный помощник Ujin Assistant внедрен уже на всех объектах Nova: помимо Nova City и Space, это еще один ЖК Nova City на ул. Давыдова, 11 и Lakewood. С января 2025 года Ujin Assistant действует на всех объектах, подключенных к платформе Ujin OS.

Помимо домов Nova, Ujin Assistant подключен в строящемся ЖК «Основатели» от ГК «Поляков», готовом ЖК «Нормандия-Неман» от компании «Стрижи» (оба в Новосибирске), в объектах MR Group, например в московском ЖК Slava. Кроме того, умный помощник выступает первой линией робота-консьержа Ardi в столичном ЖК Headliner от ГК «Кортрос».

Отметим, Пермь наряду с другими городами-миллионниками демонстрирует возрастающий спрос на цифровизацию сервисов в многоквартирных домах. Пермские застройщики фиксируют рост спроса на «умные» квартиры и уже планируют строительство целых «умных» микрорайонов. Поставщики электроэнергии на фоне растущего спроса развернули в Перми завод по производству «умных» счетчиков. Впрочем, из-за дороговизны не все «умные» услуги востребованы жителями.

Коммерческий директор ПЗСП Кирилл Николаев отметил, что внедрение ИИ в управление жильем только началось. «Если в проектируемых и строящихся домах двигателем процесса выступают девелоперы, то в уже построенных объектах проникновение современных информационных технологий происходит очень медленно. Проникновение информационных технологий в сферу управления жилыми и коммерческими зданиями (proptech) в целом менее глубокое по сравнению с ритейлом (e-commerce), финансами (fintech) и другими сферами»,— комментирует господин Николаев. По его словам, ПЗСП тоже планирует применять ИИ при проектировании новых объектов, оценке проектных решений, повышении эффективности производства. Сейчас компания тестирует некий ИИ. Коммерческий директор ПЗСП рассуждает, что ИИ-ассистент, внедренный в объектах Nova, создан для снятия нагрузки с персонала УК при взаимодействии с жителями. Технология удешевляет бизнес-процессы управляющей организации, но не очевидно, что он удобен жителям. «На мой взгляд, перспективнее внедрять ИИ там, где люди не справляются: мониторинг и контроль состояния оборудования, видеоаналитика для безопасности и в других сферах»,— полагает Кирилл Николаев.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев говорит, что внедрение ИИ-ассистентов, подобных разработке «Юникорн», в сферу управления жилой недвижимостью в России является трендом, но пока не массовым явлением. Экс­перт обратил внимание на сложности во внедрении ИИ в управление многоквартирными домами, среди которых потребность в значительных капвложениях, необходимость в получении качественных данных и соответствии этого процесса законодательству. Также при использовании такого ассистента важны вопросы доверия жителей и конфиденциальности, обеспечения УК квалифицированными кадрами.

Несмотря на озвученные проблемы, внедрение ИИ в управление недвижимостью имеет огромный потенциал. «ИИ-ассистенты существенно автоматизируют рутинные задачи, снижают нагрузку на персонал, повышая скорость обработки обращений, и, в конечном итоге, улучшают качество жизни жильцов»,— подчеркнул Вадим Тедеев.

Евгения Ахмедова